В ЦИК обвинили кандидатов в депутаты Мосгордумы в слабости аргументов из-за призывов к избирателям выходить на уличные акции.
Зампред комиссии Николай Булаев заявил, что попытка решить проблемы через улицу является абсолютно бессмысленной, это значит, что кандидат сам понимает, что его документы не получат правильную оценку. По его словам, которые приводит агентство "Москва", это говорит о слабости имеющихся аргументов.
В ЦИК пока не считают ситуацию в столице кризисной. Булаев отметил, что необходимости отправлять представителя в Мосгоризбирком нет.
Процедурой рассмотрения претензий пока никто из кандидатов не воспользовался. Булаев также констатировал, что Центризбирком до сих пор не видел ни одного подтвержденного случая, когда подпись избирателя была признана недействительной.
Все подобные данные "вбрасываются" только для того, чтобы вывести граждан на улицы, заключил он.
Источник фото: Правда.ру
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