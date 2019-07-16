Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный замглавы минобороны, на новой должности будет курировать главное управление боевой подготовки и службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.
Одна из задач ГУ боевой подготовки - координация работы по подготовке младших специалистов. Служба безопасности полетов авиации - центральный орган военного управления. Она контролирует работу авиационного персонала в части, которая касается безопасности полетов.
Напомним, ранее Евкуров добровольно подал в отставку с поста главы Ингушетии. Российский лидер принял ее и назначил на его место Махмуда-Али Калиматова, который был прокурором республики.
Позже Владимир Путин назначил Евкурова замглавы минобороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Евкуров до того, как стал главой РИ, служил на различных командных должностях в Вооруженных силах.
Источник превью: официальный сайт Ингушетии
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