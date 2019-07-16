Евкуров будет курировать в минобороны боевую подготовку

Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный замглавы минобороны, на новой должности будет курировать главное управление боевой подготовки и службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.

Одна из задач ГУ боевой подготовки - координация работы по подготовке младших специалистов. Служба безопасности полетов авиации - центральный орган военного управления. Она контролирует работу авиационного персонала в части, которая касается безопасности полетов.

Напомним, ранее Евкуров добровольно подал в отставку с поста главы Ингушетии. Российский лидер принял ее и назначил на его место Махмуда-Али Калиматова, который был прокурором республики.

Позже Владимир Путин назначил Евкурова замглавы минобороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Евкуров до того, как стал главой РИ, служил на различных командных должностях в Вооруженных силах.

Источник превью: официальный сайт Ингушетии

Читайте также:

Калиматов прокомментировал назначение Евкурова замминистра обороны