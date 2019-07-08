Калиматов прокомментировал назначение Евкурова замминистра обороны

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил своего предшественника Юнус-Бека Евкурова с назначением на должность замминистра обороны.



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Он назвал решение президента Владимира Путина свидетельством очень высокого доверия и пожелал Евкурову успехов в новой работе. Калиматов выразил уверенность в том, что опыт, полученный Евкуровым в годы воинской службы и во время руководства РИ, обязательно поможет ему в решении новых задач.

Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов в свою очередь заявил, что Евкурову на новом посту помогут его компетентность и ответственность."Много лет с честью служил на благо Отечества и родной Ингушетии. Его грамотное руководство позволило республике встать на один уровень с передовыми субъектами нашей страны", - написал он в соцсети.

Напомним, Путин ранее принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии Калиматова. Сегодня президент назначил Евкурова замглавы минобороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Источник превью: официальный сайт Ингушетии

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