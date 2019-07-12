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Врио главы Севастополя пока не знает, пойдет ли на выборы

Политика print

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пока не знает, будет ли участвовать в выборах главы города в следующем году.


В Севастополе присягнули на верность стране 11 новых граждан России

Сегодня он сказал представителям СМИ, что у него есть в запасе год, чтобы показать свою работу и только потом принять решение.

На вопрос об ошибках предшественника Развожаев не стал отвечать из "моральных соображений".

Напомним, накануне Владимир Путин принял отставку Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя и назначил на его место Развожаева.

Овсянников заявил, что его преемник обладает необходимым опытом, чтобы решить политические задачи в городе. Он отметил, что при ситуации, которая сложилась в настоящий момент в Севастополе, самое главное - сохранять политическое спокойствие.

Источник превью: сайт правительства Севастополя

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