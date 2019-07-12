Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пока не знает, будет ли участвовать в выборах главы города в следующем году.
Сегодня он сказал представителям СМИ, что у него есть в запасе год, чтобы показать свою работу и только потом принять решение.
На вопрос об ошибках предшественника Развожаев не стал отвечать из "моральных соображений".
Напомним, накануне Владимир Путин принял отставку Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя и назначил на его место Развожаева.
Овсянников заявил, что его преемник обладает необходимым опытом, чтобы решить политические задачи в городе. Он отметил, что при ситуации, которая сложилась в настоящий момент в Севастополе, самое главное - сохранять политическое спокойствие.
Источник превью: сайт правительства Севастополя
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