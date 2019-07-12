Врио главы Севастополя определится со своей командой в течение месяца

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пока не смог ответить на вопрос, насколько будет сохранен состав городского правительства.



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Сегодня он заявил представителям СМИ, что будет знакомиться с людьми, прежде чем принимать какие-либо решения. По его словам, в течение месяца, скорее всего, вопрос с командой будет решен.

Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и назначил на его место Развожаева. Согласно местному законодательству отставка губернатора влечет за собой отставку правительства.

Член Совфеда от Севастополя Ольга Тимофеева выразила уверенность, что Развожаев сможет выстроить диалог между населением и властью. По ее словам, с Овсянниковым было работать не очень просто.

По мнению сенатора, с новым главой Севастополь ждет развитие, задачи, которые были поставлены Путиным в 2014 и 2015 году, будут решаться.

Источник превью: сайт Кремля

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