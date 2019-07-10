Кандидаты в губернаторы Петербурга от партий опровергли слухи о том, что у них были договоренности со Смольным для сбора необходимого числа подписей.
Кандидат от КПРФ Владимир Бортко заявил, подписи собирали представители его штаба. Руководитель штаба Владимир Дмитриев сказал ТАСС, что с властями северной столицы не договаривался.
Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова также опровергла эти данные и добавила, что единороссы сами были готовы пойти навстречу, понимая, что выборы должны в итоге состояться.
Михаил Амосов, выдвинутый от "Гражданской платформы", для сбора подписей заключил договор с физическим лицом.
Глава Совета муниципальных депутатов Всеволод Беликов в свою очередь пояснил, что депутаты "Единой России" поддержали представителей партий и тех выдвиженцев, чьи принципы им понятны.
Источник превью: сайт "Единой России"
Читайте также:
Жириновский: выборы в Петербурге начались с коррупции и обмана
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.