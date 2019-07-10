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Кандидаты в губернаторы Петербурга отрицают договоренности со Смольным

Политика » Выборы print

Кандидаты в губернаторы Петербурга от партий опровергли слухи о том, что у них были договоренности со Смольным для сбора необходимого числа подписей.


Как проходило назначение даты выборов губернатора Петербурга. Прямое включение

Кандидат от КПРФ Владимир Бортко заявил, подписи собирали представители его штаба. Руководитель штаба Владимир Дмитриев сказал ТАСС, что с властями северной столицы не договаривался.

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова также опровергла эти данные и добавила, что единороссы  сами были готовы пойти навстречу, понимая, что выборы должны в итоге состояться.

Михаил Амосов, выдвинутый от "Гражданской платформы", для сбора подписей заключил договор с физическим лицом.

Глава Совета муниципальных депутатов Всеволод Беликов в свою очередь пояснил, что депутаты "Единой России" поддержали представителей партий и тех выдвиженцев, чьи принципы им понятны.

Источник превью: сайт "Единой России"

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Темы выборы смольный губернаторы санкт-петербург
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