Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с губернаторскими выборами в одном Санкт-Петербурге. Он отметил, что впечатление от происходящего складывается отвратительное.
По словам лидера ЛДПР, которые приводит сайт партии, избирательная кампания в северной столице началась с коррупции, обмана и мошеннических действий. Он добавил, что кандидат от ЛДПР Олег Капитанов мог собрать подписи в свою поддержку, но на него стали оказывать жесткое давление и даже некоторых муниципальных депутатов от партии заставили отказать ему в подписях.
Политик заявил, что, поддавшись давлению, Капитанов специально заранее сдал подписи, зная, что их не хватает, чтобы завалить свое выдвижение. "А как пряник в обмен на это ему сунули пост в Смольном", - сказал Жириновский.
Напомним, Капитанов ранее принял предложение стать во главе комитета по межнациональным отношениям.
Источник превью: сайт ЛДПР
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