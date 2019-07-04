Жириновский: Выборы в Петербурге начались с коррупции и обмана

Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с губернаторскими выборами в одном Санкт-Петербурге. Он отметил, что впечатление от происходящего складывается отвратительное.



ЛДПР выдвинула Олега Капитанова на выборы губернатора Петербурга

По словам лидера ЛДПР, которые приводит сайт партии, избирательная кампания в северной столице началась с коррупции, обмана и мошеннических действий. Он добавил, что кандидат от ЛДПР Олег Капитанов мог собрать подписи в свою поддержку, но на него стали оказывать жесткое давление и даже некоторых муниципальных депутатов от партии заставили отказать ему в подписях.

Политик заявил, что, поддавшись давлению, Капитанов специально заранее сдал подписи, зная, что их не хватает, чтобы завалить свое выдвижение. "А как пряник в обмен на это ему сунули пост в Смольном", - сказал Жириновский.

Напомним, Капитанов ранее принял предложение стать во главе комитета по межнациональным отношениям.

Источник превью: сайт ЛДПР

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