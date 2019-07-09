Инициатива украинского телеканала NewsOne провести телемост "Надо поговорить" с каналом "Россия 1" была очень хорошей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле сожалеют, что мероприятие не состоится.
"По всей видимости, пока украинская сторона не готова к телемосту. Мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов", - сказал Песков.
Напомним, NewsOne отказался идеи проведения телемоста с Россией из-за "угроз физической расправы в отношении журналистов". Генпрокуратура Украины возбудила против телеканала уголовное дело о покушении на государственную измену. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку NewsOne.
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