Песков рассказал о термокружке Путина

Повышенное внимание представителей СМИ к термокружке Владимира Путина, из которой он пил на приеме во время саммита G20 в Осаке, вызвало недоумение в Кремле.



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Его пресс-секретарь Дмитрий Песков констатировал, что российский лидер постоянно пользуется этой кружкой и именно о ней достаточно подробно уже рассказывали ранее. Он посоветовал тем, кому интересная эта тема, зайти в архив программы "Москва. Кремль. Путин".

Ранее Песков говорил, что президент часто пьет чай из этой специальной кружки, сохраняющей тепло, во время различных мероприятий. Он отметил, что речь об этом уже велась год или два года назад. По его словам, история довольно давняя, поэтому странно, что только сейчас на это обратили такое пристальное внимание.

Напомним, на ужине на саммите G20 Путин пил из своей белой термокружки, а у большинства гостей было вино в бокалах.

Источник превью: Facebook

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