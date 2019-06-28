Владимиру Путину по-прежнему близки идеи либерализма, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Сегодня на брифинге представители СМИ напомнили, что 5 лет назад российский лидер сказал в интервью, что придерживается либеральных взглядов, а накануне он заявил Financial Times, что либеральная идея уже устарела.
Объясняя это противоречие, Песков подчеркнул, что президент остается очень близким либеральным идеям, но они дискредитируются, если их начинают навязывать и считать другие взгляды неверными.
Он добавил, что глава государства против того, чтобы либеральные идеи агрессивно доминировали.
Напомним, в интервью FT Путин отметил, что традиционные ценности в настоящее время важнее для миллионов людей, чем либеральные идеи. С ним позже выразил несогласие председатель Европейского совета Дональд Туск. По его словам, тот, кто считает, что устарел либерализм, считает, что устарели также свобода и права человека.
Источник превью: Facebook
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