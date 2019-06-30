В Кремле впервые увидели "взаимность" в действиях Трампа

В Кремле впервые увидели "взаимность" в действиях президента США Дональда Трампа во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



Встреча ключевых фигур мировой политики: подробности саммита G20 в Японии / Новости от 28.06.2019 18:53

"Американский президент достаточно концентрированно выражал свое намерение активизировать диалог", - поделился он своими наблюдениями в эфире телеканала "Россия 1".

По словам представителя Кремля, президент России неоднократно говорил о своем желании нормализовать и развивать двусторонние отношения.

"Он также говорил, что без взаимности со стороны Америки об этом, к сожалению, говорить не приходится. Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента. Посмотрим, что будет дальше", - добавил Песков.

Пресс-секретарь также обратил внимание на то, что встреча Путина и Трампа была достаточно продолжительной для саммитов, однако слишком короткой, чтобы вникнуть в те детали, которые были обозначены на повестке дня. Главы государств "достаточно уверенно говорили о продолжении контактов на высшем уровне", но без предметных обсуждений, заключил Песков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп назвал главу Российской Федерации Владимира Путина "прекрасным парнем".

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