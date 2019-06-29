Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал главу Российской Федерации Владимира Путина "прекрасным парнем".
Об этом Трамп заявил сегодня, 29 июня, телеканалу "Россия-24".
Также американский президент отметил, что Владимир Путин "необычайный человек".
Дональд Трамп заявил, что их переговоры с Путиным прошли удачно.
Напомним, что главы РФ и США провели встречу на полях саммита G20 в Осаке, Япония, вчера, 28 июня. Беседовали Трамп и Путин больше часа.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин пригласил Дональда Трампа на празднование 75-летия Великой Победы.
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