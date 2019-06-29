Трамп: Путин "прекрасный парень" и "необычайный человек"

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал главу Российской Федерации Владимира Путина "прекрасным парнем".



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Об этом Трамп заявил сегодня, 29 июня, телеканалу "Россия-24".

Также американский президент отметил, что Владимир Путин "необычайный человек".

Дональд Трамп заявил, что их переговоры с Путиным прошли удачно.

Напомним, что главы РФ и США провели встречу на полях саммита G20 в Осаке, Япония, вчера, 28 июня. Беседовали Трамп и Путин больше часа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин пригласил Дональда Трампа на празднование 75-летия Великой Победы.

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