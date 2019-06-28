Чиновниками в Петербурге становятся все более молодые люди. За последние 7 лет их средний возраст сократился с 47 до 40 лет.
Как заявил председатель комитета госслужбы и кадровой политики администрации губернатора Андрей Михайлов, местные власти стремятся к тому, чтобы северной столицей управляли не менее 35% специалистов в возрасте до 35 лет. Планируется, что эта цель будет достигнута уже до конца текущего года.
В Петербурге завершился первый этап кадрового конкурса "Мой город - мои возможности". Заявки подали почти 36 тыс. человек, 51% из них моложе 35 лет. У победителей будет возможность поучаствовать в программе наставничества - с ними целый год будет работать опытный ментор.
Конкурс проходит в двух категориях. В одной из них участвуют молодые люди, которые уже имеют управленческий опыт и готовы в будущем занимать посты в госструктурах.
Источник превью: Правда.ру
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