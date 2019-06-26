Оренбургские депутаты после протеста прокуратуры изменят закон о проведении пикетов

Прокуратура Оренбургской области опротестовала изменения в региональном законодательстве, которые касаются организации публичных мероприятий. Заксобрание с ней согласилось и протест удовлетворило.



Путин допустил изменения закона о митингах

Ведомство пришло к выводу, что некоторые положения областного закона противоречат федеральному. Депутаты незаконно дополнили перечень мест, где проведение массовых мероприятий запрещено.

Согласно нормам местного закона даже одиночные пикеты запрещено проводить на вокзалах, остановках транспорта, в аэропортах, спортивных комплексах, детских учреждениях, медицинских и образовательных организациях, в парках и скверах, возле зданий, которые занимают органы власти.

Прокуратура указала, что в этих местах одиночные пикеты разрешены. ЗС подготовлен проект о внесении соответствующих изменений в закон.

Источник превью: прокуратура ХМАО

Читайте также:

КС запретил органам власти немотивированно отказывать в проведении публичных мероприятий