Прокуратура Оренбургской области опротестовала изменения в региональном законодательстве, которые касаются организации публичных мероприятий. Заксобрание с ней согласилось и протест удовлетворило.
Ведомство пришло к выводу, что некоторые положения областного закона противоречат федеральному. Депутаты незаконно дополнили перечень мест, где проведение массовых мероприятий запрещено.
Согласно нормам местного закона даже одиночные пикеты запрещено проводить на вокзалах, остановках транспорта, в аэропортах, спортивных комплексах, детских учреждениях, медицинских и образовательных организациях, в парках и скверах, возле зданий, которые занимают органы власти.
Прокуратура указала, что в этих местах одиночные пикеты разрешены. ЗС подготовлен проект о внесении соответствующих изменений в закон.
Источник превью: прокуратура ХМАО
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