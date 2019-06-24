Попред президента в ЮФО потребовал от глав регионов реальной борьбы с коррупцией вместо "показухи"

Полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов потребовал от глав входящих в него регионов начать реально бороться с коррупцией.



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Он привел данные исследования, проведенного Федеральной службой охраны в мае. Соцопрос показал, что граждане считают регионы ЮФО самыми коррумпированными. Непосредственно с ее проявлениями когда-либо имели дело 20,7% местных жителей.

Очень опасным уровень коррупции в своих субъектах РФ назвали жители Кубани, Волгоградской и Ростовской областей. Среди основных причин они отмечают замену на постах одних коррупционеров другими.

Устинов добавил, что частая смена руководителей, по мнению населения, абсолютно не снижает взяточничество из-за уже давно устоявшихся коррупционных схем в органах власти. Поэтому в округе должна быть реальная борьба с коррупцией, а не "показуха", заявил полпред главам регионов.

Источник превью: сайт полпреда президента в ЮФО

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