В Кремле следят за ситуаций в Чечне и Дагестане, но не вмешиваются - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле внимательно следят за разделением административной границы между Дагестаном и Чечней. При этом, Песков отметил, что Кремль не вмешивается в этот процесс.



В Махачкале представители властей Дагестана и Чечни обсудили вопросы фиксации границ республик / Новости от 24.01.2019 21:10

"Конечно, мы следим за происходящим. В администрации президента была создана рабочая группа, где кураторы тесно взаимодействуют текущую обстановку и дают соответствующие рекомендации. Но мы не вмешиваемся в процесс установления административных границ между двумя регионами", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента не стал комментировать решение властей регионов перенести вопрос установления административных границ на 2020 год.