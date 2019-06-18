Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что в Кремле внимательно следят за разделением административной границы между Дагестаном и Чечней. При этом, Песков отметил, что Кремль не вмешивается в этот процесс.
"Конечно, мы следим за происходящим. В администрации президента была создана рабочая группа, где кураторы тесно взаимодействуют текущую обстановку и дают соответствующие рекомендации. Но мы не вмешиваемся в процесс установления административных границ между двумя регионами", - пояснил Песков.
Пресс-секретарь президента не стал комментировать решение властей регионов перенести вопрос установления административных границ на 2020 год.
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