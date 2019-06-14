Депутат Марченко прокомментировал жалобу "Яблока" в ЦИК

Депутат Госдумы высказался о попытке активистов "Яблока" привлечь внимание к своей партии с помощью скандала. Пора распространить понятие "иностранный агент" на политические партии, считает депутат Госдумы.

Недавно стало известно, что в центральную избирательную комиссию поступила жалоба на чиновников администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от партии "Яблоко". Активисты оппозиционной партии пожаловались на призывы поддержать действующих муниципальных депутатов во время праздничного концерта, проходившего 26 мая 2019 года. Но, судя по всему, бессмысленная по содержанию жалоба является попыткой напомнить о себе перед выборами, которые должны быть объявлены 19 июня 2019 года.

"На концерте 26 мая 2019 года с призывом участвовать в муниципальных выборах 8 сентября 2019 г. и поддержать действующую "команду МО Сергиевское" выступали депутат Государственной думы Евгений Марченко, занимающий государственную должность, а также первый заместитель главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Виктор Михайлович Полунин и Станислав Дмитриевич Иванов, помощник депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергея Михайловича Купченко, занимающий в этой связи должность государственной гражданской службы и являющийся депутатом муниципального совета МО Сергиевское, вышедший на сцену в шарфе с символикой партии "Единая Россия", — цитирует издание "Фонтанка.Ру" жалобу "яблочников", направленную председателю ЦИК Элле Памфиловой.

По мнению "яблочников", такие действия противоречат некоторым подпунктам закона "О государственной гражданской службе в Российской Федерации", которые запрещают гражданским служащим использовать служебное положение для агитации и демонстрации отношения к каким-либо политическим партиям.

Представителей "Яблока" не смущает тот факт, что депутат Госдумы согласно федеральному законодательству не является госслужащим, так как не занимает государственную должность. Евгений Марченко точно об этом знает не хуже активистов, так как является членом комитета по государственному строительству и законодательству. Кроме того, жалоба подана в ЦИК буквально за месяц до объявления выборов в муниципальные советы. Выборы в Санкт-Петербурге будут объявлены только 19 июня, о какой незаконной агитации может идти речь?!

Сам Евгений Марченко назвал такие действия "яблочников" имитацией бурной оппозиционной деятельности на деньги "западных хозяев", так как поданная ими жалоба лишена всякого смысла и является провокацией. Депутат отметил, что таким образом, руководство "Яблока" само, начало предвыборную кампанию, напоминая перед выборами о своем существовании

Парламентарий также пообещал подготовить "симметричный ответ":- "Я намерен, во-первых, инициировать запрос информации, за чей счёт Григорий Явлинский и Борис Вишневский постоянно ездят за границу. А во-вторых, выступить с законодательной инициативой о распространении понятия "Иностранный агент" не только на организации, но и на политические партии. Только тогда, когда в партии будут четко осознавать, что за нарушение российского законодательства она будет подвергнута наказанию, вплоть до полной ликвидации, только тогда в ней будут задумываться о своих политических поступках и заявлениях!"

Также депутат уверен, что подобная имитация оппозиционной деятельности со стороны партии "Яблоко" наблюдается только во время выборов, после которых о них снова надолго забывают.- В остальное время в районе работает лишь "Единая Россия": депутаты партии власти на постоянной и регулярной основе ведут прием граждан, отрабатывают поступающие жалобы и т. д. Появление жалобы яблочников именно сейчас, в преддверии избирательной кампании, весьма закономерно.

С точки зрения права, отправленная в ЦИК жалоба на агитацию, осуществляемую вне периода избирательной кампании, фактически не имеет никаких шансов быть удовлетворенной. В связи с этим, предположения Евгения Марченко о том, что таким образом представители партии "Яблоко" поднимают информационный шум, исключительно с целью напомнить о своем существовании избирателям накануне муниципальных выборов, можно назвать вполне обоснованными.