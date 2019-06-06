Захарова пошутила о встрече Жириновского с американской журналисткой

Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отозвалась о встрече депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского с журналисткой из США Джилл Догерти.



Захарова заговорила по-китайски в студии НТВ

Отметим, последняя опубликовала в одной из соцсетей фото с политиком и под ней отметила, что никогда не знаешь, с кем можно столкнуться на улицах российской столицы.

Захарова разместила в Facebook этот снимок и пошутила в ответ на ее слова, что наконец-то Догерти нашла в Москве человека, который "вмешивался в американские выборы и делал это с душой".

По словам сотрудника пресс-службы лидера ЛДПР Александра Дюпина, снимок был сделан, когда Жириновский направлялся в Большой театр на мероприятия, посвященные 70-летию установления дипломатических отношений РФ и Китая.

Догерти очень много лет была сотрудницей CNN - телеканала, известного своими материалами о "вмешательстве" нашей страны в выборы в других государствах.

Источник превью: Facebook

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