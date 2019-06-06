Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отозвалась о встрече депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского с журналисткой из США Джилл Догерти.
Отметим, последняя опубликовала в одной из соцсетей фото с политиком и под ней отметила, что никогда не знаешь, с кем можно столкнуться на улицах российской столицы.
Захарова разместила в Facebook этот снимок и пошутила в ответ на ее слова, что наконец-то Догерти нашла в Москве человека, который "вмешивался в американские выборы и делал это с душой".
По словам сотрудника пресс-службы лидера ЛДПР Александра Дюпина, снимок был сделан, когда Жириновский направлялся в Большой театр на мероприятия, посвященные 70-летию установления дипломатических отношений РФ и Китая.
Догерти очень много лет была сотрудницей CNN - телеканала, известного своими материалами о "вмешательстве" нашей страны в выборы в других государствах.
Источник превью: Facebook
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