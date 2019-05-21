В Кремле прокомментировали возвращение чиновникам 10% зарплаты

Возвращение чиновникам президентской администрации и аппарата правительства урезанных несколькими годами ранее 10% от заработной платы не следует путать с увеличением зарплаты. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



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"К сожалению, речь не идет об увеличении, просто вернули те 10%, которые срезали в 2015 году", - цитирует его слова агентство "РБК".

Представитель Кремля добавил, что решение о сокращении зарплат принималось в 2015 году в связи с дефицитом бюджета. Сейчас бюджет страны профицитный, поэтому необходимость сокращения зарплат высших государственных служащих исчезла.

"Зарплата вернулась в прежнее состояние, еще раз повторяю - без какого-либо увеличения", - подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря, повышение зарплат чиновникам возможно только при общем повышении уровня заработной платы в России. "Поэтому пока таких факторов нет, и пока об увеличении речи не идет", - заключил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что первый раз за четыре года не был опубликован указ президента России об уменьшении зарплат высших должностных лиц и государственных служащих на 10%.

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