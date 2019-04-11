Волочкова посоветовала бедным россиянам "задать вопрос своей совести"

Балерина Анастасия Волочкова посоветовала россиянам, которые недовольны своим уровнем жизни, обратиться с вопросом к своей совести. Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По ее мнению, "20 миллионов бедных, которых не устраивает Путин", должны "совести своей задать вопрос", а не ругать власть.
"Пусть работают и думают, что каждый из них, и каждый из нас вообще, что мы можем сделать для блага нашей страны", - сказала она и добавила, что винить в собственных неудачах президента или государственные структуры неправильно. "Почему мы не может винить самих себя?", - спросила Волочкова.
Артистка удивилась тому, что "бедные, несчастные и какие-то ущербные люди" считают возможным высказывать "какие-то свои нелепые мнения о происходящем". "Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?", - обратилась она к недовольным россиянам.
По словам Волочковой, гражданам страны, живущим ниже прожиточного минимума, надо меньше "курить на завалинке" или покинуть страну, в которой им так плохо жить. "Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там", - резюмировала балерина.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что педагог из Казани написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В нем женщина жалуется на "жалкую и убогую" жизнь в "отсталой провинции", а также обвиняет действующую власть в присваивании себе миллиардов.
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