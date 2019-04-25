В Совфеде назвали нормальными разногласия в российско-белорусских отношениях

Разногласия, возникающие между Россией и Белоруссией в ходе реализации интеграционных процессов, включая и создание Союзного государства, абсолютно нормальны. Об этом рассказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Назовите пример любого другого интеграционного проекта или любых других двусторонних отношений, где бы не возникали время от времени проблемы. Между США и Канадой возникают, не говоря уже о США и Мексике, где вообще стену строят", - передает агентство "РИА Новости" слова Косачева.
Политик подчеркнул, что проблемы в двусторонних отношениях так заметны, поскольку Россия и Белоруссия являются соседями. Он также добавил, что такие разногласия - абсолютно естественный процесс.
"Чем больше мы будем друг с другом проговаривать наши ожидания, претензии, вопросы друг к другу, тем более прочными в конечном итоге будут становиться наши отношения", - заверил сенатор.
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