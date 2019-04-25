В Совфеде назвали нормальными разногласия в российско-белорусских отношениях

Разногласия, возникающие между Россией и Белоруссией в ходе реализации интеграционных процессов, включая и создание Союзного государства, абсолютно нормальны. Об этом рассказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.



Белоруссия не будет воевать с Россией

"Назовите пример любого другого интеграционного проекта или любых других двусторонних отношений, где бы не возникали время от времени проблемы. Между США и Канадой возникают, не говоря уже о США и Мексике, где вообще стену строят", - передает агентство "РИА Новости" слова Косачева.

Политик подчеркнул, что проблемы в двусторонних отношениях так заметны, поскольку Россия и Белоруссия являются соседями. Он также добавил, что такие разногласия - абсолютно естественный процесс.

"Чем больше мы будем друг с другом проговаривать наши ожидания, претензии, вопросы друг к другу, тем более прочными в конечном итоге будут становиться наши отношения", - заверил сенатор.