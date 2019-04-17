Матвиенко может покинуть пост спикера Совфеда

"Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах сообщил о возможных перестановках в правительстве. Валентина Матвиенко может покинуть пост спикера Совфеда. По словам источников, ее место может занять нынешний руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.



Валентина Матвиенко заверила, что Россия никогда не уйдет из Арктики / Новости от 15.04.2019 22:03

Источники утверждают, что тема ухода Матвиенко из Совфеда будет обсуждаться в мае. Тогда Валентина Матвиенко проведет встречу с Владимиром Путиным. Если уход Матвиенко из Совета Федерации РФ будет одобрен — она может возглавить Пенсионный фонд России.

Издание сообщает, что Валентину Матвиенко могут назначить главой ПФР из-за неудовлетворительной работы текущего главы Пенсионного фонда. Некоторые министерства и ведомства, в частности Минтруд и Минфин критикуют работу ПФР и его текущего главу Антона Дроздова за высокие расходы фонда, а за медленное развитие IT-сектора.

Сергей Нарышкин напротив смог показать себя с лучшей стороны. Источники утверждают, что он смог выстроить эффективную работу со всеми мировыми спецслужбами. Поэтому у него достаточно опыта, чтобы возглавить Совет Федерации.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о комментарии Валентины Матвиенко относительно отставки президента Казахстана. Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стала для спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко "очень неожиданной и очень серьезной" новостью.

На фото: Валентина Матвиенко

Читайте также:

Матвиенко назвала отставку Назарбаева "очень неожиданной"