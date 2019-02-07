Депутаты решили "ликвидировать" дачи в России

Депутаты Госдумы выступили за исключение из административного законодательства понятия "дачный дом", сообщает "Российская газета". Такое решение законодатели приняли в рамках нового закона о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд граждан.
Ранее, согласно принятому 1 января 217 закону, уже были исключены три организационно-правовые формы: дачные некоммерческие товарищества, потребительские кооперативы и партнерства. Депутаты посчитали, что понятие "дачного дома" также следует убрать, поскольку в законе строго прописано лишь два вида земельных участков: садовый и огородный.
Согласно принятому январскому закону, дачные объединения должны оформить документацию согласно новым требованиям. Владельцам дачных участков не нужно менять свои свидетельства о собственности, уточняют законодатели. Отмечается, что для граждан, которые до сих пор не зарегистрировали свои дачи, до 1 марта будет действовать упрощенная форма подачи и оформления документов.
Напомним, "Правда.Ру" писала, что в рамках "дачного закона" прежние девять организационно-правовых форм собственности были заменены двумя. Жилые и садовые дома теперь разрешено строить только в садоводческих товариществах, а в огороднических - только хозяйственные постройки.
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