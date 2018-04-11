В России предложили ввести санкции против портов Украины

Госдума предлагает ввести санкции против Украины в ответ на арест двух российских судов. Об этом заявил депутат Андрей Козенко, пишет РИА Новости.

По словам Козенко, заход российских моряков в украинские порты не гарантирует им ни личную безопасность, ни сохранность имущества.

"Подобные инциденты должны детально расследоваться. Украинские порты должны подвергнуться санкциям со стороны России, а нашим российским пограничникам стоить укрепить свое представительство в водах Азовского и Черного морей", — заявил депутат.

Парламентарий уверен, что рассчитывать на мирное разрешение спорной ситуации не стоит. "Считаю, что российские суда должны воздержаться от захода в украинские порты", — сказал Козенко.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Мариуполе суд оштрафовал арестованное крымское рыболовецкое судно "Норд". Все члены экипажа оштрафованы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на территорию Украины и выезда из нее).

Теперь они должны будут выплатить от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо их ждет административный арест.

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