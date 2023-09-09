Пентагон рассказал, как выглядит НЛО

3:08 Your browser does not support the audio element. Непознанное

В 1947 году летчик по имени Кеннет Арнольд стал свидетелем нескольких явлений, которые затем были названы "летающими блюдцами". С тех пор в общественном сознании НЛО часто ассоциируются с круглыми объектами, напоминающими диски.

Фото: openverse.org

Однако в настоящее время самым распространенным типом НЛО являются объекты, которые выглядят иначе. Это следует из недавно опубликованного документа Министерства Обороны США. Согласно этому документу, наиболее часто встречающийся тип НЛО имеет сферическую форму, белого или металлического цвета, и иногда они бывают полупрозрачными. Эти объекты обычно имеют диаметр от 1 до 4 метров и часто летают на высоте, превышающей высоту коммерческих пассажирских авиалайнеров.

Эти характеристики были выявлены экспертами Пентагона на основе свидетельств очевидцев, зарегистрированных с 1996 по 2023 год. Сам документ был опубликован на новом специализированном веб-сайте по НЛО, созданном командой AARO — Управления по разрешению проблем с аномалиями во всех областях, которое было запущено Министерством Обороны США в 2022 году. (Сайт aaro. mil в России доступен только через VPN).

Согласно этому документу, 28% зарегистрированных НЛО летали на высоте приблизительно 6 километров, а 10% — на высоте полтора километра, сообщает paranormal-news.ru. Остальные были еще ниже. Примерно 47% из них имели сферическую форму, в то время как знаменитые "драже Тик-Так" (овальные и белые) видело всего 1% очевидцев.

Дискообразные НЛО оказались гораздо менее распространенными, чем сферические, и были видны всего 2% очевидцев, так же как и треугольные, цилиндрические или квадратные. На втором месте (19%) находились НЛО неопределенной формы, а 16% очевидцев вовсе видели какие-то летающие огоньки. Недавно Пентагон также опубликовал мировую карту "горячих точек" НЛО, которая показывает, что НЛО с 1996 по 2023 годы чаще всего наблюдались над территорией США, в странах Ближнего Востока (особенно в Ираке и Сирии) и в Японии.

В Японии особенно интересным является факт, что НЛО чаще всего наблюдаются над местами, связанными с атомной энергетикой и ядерным оружием, такими как Хиросима, Нагасаки и община Ииномати в префектуре Фукусима. В Ииномати НЛО видят настолько часто, что городу дали даже прозвища "Город НЛО" и "Город инопланетян".

"Мы наблюдаем эти металлические шары по всему миру и видим, как они выполняют очень интересные маневры", — прокомментировал директор AARO, Шон Киркпатрик.

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