Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал заявления профессора Стэнфордского университета Гарри Нолана, согласно которым инопланетяне сто процентов посещали Землю.
"Большой соблазн всегда обнаружить какой-то инопланетный разум. Но, к сожалению, ни разу подтверждения такого рода открытия не получали, как и в этом случае", — подчеркнул российский учёный, слова которого приводит Телеканал "360".
Как отметил собеседник журналистов, изучение неких обломков упавшего на Землю аппарата со стороны ЦРУ не доказано. "Летающие тарелки", инопланетные существа на снимках и в рассказах людей оказываются необычными атмосферными явлениями, добавил эксперт.
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