Учёный Эйсмонт об инопланетянах на Земле: большой соблазн обнаружить такой разум, но подтверждений нет

0:51 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал заявления профессора Стэнфордского университета Гарри Нолана, согласно которым инопланетяне сто процентов посещали Землю.

Фото: Fotodom. ru

"Большой соблазн всегда обнаружить какой-то инопланетный разум. Но, к сожалению, ни разу подтверждения такого рода открытия не получали, как и в этом случае", — подчеркнул российский учёный, слова которого приводит Телеканал "360".

Как отметил собеседник журналистов, изучение неких обломков упавшего на Землю аппарата со стороны ЦРУ не доказано. "Летающие тарелки", инопланетные существа на снимках и в рассказах людей оказываются необычными атмосферными явлениями, добавил эксперт.

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