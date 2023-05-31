Daily Mail: учёный Гарри Нолан заявил, что инопланетяне "сто процентов" давно живут на Земле

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Представители инопланетной цивилизации не раз прилетали на землю, а некоторые из них давно живут на нашей планете, заявил профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан.

Фото: Fotodom. ru

Номинант на Нобелевскую премию, которого ЦРУ не раз привлекало к анализированию "материалов, предположительно оставленных НЛО", уверен, что люди попросту не способны распознать инопланетян.

"Кто из вас достаточно умён, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме?" — цитирует Нолана британское издание Daily Mail.

Вероятность встречи человечества с представителями внеземных цивилизаций равна "100 процентам", заверил учёный, но люди подобны южноамериканским индейцам, которые не придали значения испанским кораблям на горизонте, потому что никогда ранее не видели ничего похожего.

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