SMAS-лифтинг: что нужно знать о самой популярной процедуре для омоложения

1:59 Your browser does not support the audio element. Красота

SMAS-лифтинг, или безоперационный лифтинг, сегодня завоевывает популярность в сфере эстетической медицины, обещая подтяжку кожи без реабилитации и долгосрочный эффект. Эксперты из клиник "Профессора Юцковской" и "Dr. Эстетик" рассказывают о плюсах, минусах и тонкостях этой процедуры.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Что такое SMAS-лифтинг?

SMAS — это "поверхностно мышечно-апоневротический слой", объединяющий все слои лица. Это ткань, от которой зависит четкость контуров лица и шеи. Процедура аппаратного SMAS-лифтинга направлена на подтяжку этого слоя и улучшение внешнего вида тела.

Плюсы SMAS-лифтинга:

Процедура однократная, длится 1-1,5 часа и обеспечивает нарастающий эффект лифтинга.

Подходит для лица, шеи и других участков тела.

Нет видимых следов реабилитации.

Не повреждает поверхность кожи, отсутствуют ограничения после процедуры.

Эффект заметен сразу и длится от одного до двух лет.

Опасности SMAS-лифтинга:

Необходима высокая квалификация врача и точное позиционирование аппарата.

Риск повреждения сосудов и нервов, находящихся под SMAS.

Как проводится процедура SMAS-лифтинга? Сфокусированный ультразвук действует на уровне SMAS, создавая микрозоны коагуляции без воздействия на эпидермис. Это приводит к сокращению соединительной ткани и созданию эффекта лифтинга.

Когда виден результат?

Окончательный результат становится заметен через 2-3 месяца. Повторная процедура имеет накопительный эффект, улучшая структуру коллагена и эластина.

SMAS-лифтинг, кажется, соединяет в себе эффективность, минимум ограничений и долгосрочный результат, что делает его привлекательным выбором для многих.