SMAS-лифтинг: что нужно знать о самой популярной процедуре для омоложения

SMAS-лифтинг, или безоперационный лифтинг, сегодня завоевывает популярность в сфере эстетической медицины, обещая подтяжку кожи без реабилитации и долгосрочный эффект. Эксперты из клиник "Профессора Юцковской" и "Dr. Эстетик" рассказывают о плюсах, минусах и тонкостях этой процедуры.
Что такое SMAS-лифтинг?
SMAS — это "поверхностно мышечно-апоневротический слой", объединяющий все слои лица. Это ткань, от которой зависит четкость контуров лица и шеи. Процедура аппаратного SMAS-лифтинга направлена на подтяжку этого слоя и улучшение внешнего вида тела.
Плюсы SMAS-лифтинга:
Опасности SMAS-лифтинга:
Необходима высокая квалификация врача и точное позиционирование аппарата.
Риск повреждения сосудов и нервов, находящихся под SMAS.
Как проводится процедура SMAS-лифтинга? Сфокусированный ультразвук действует на уровне SMAS, создавая микрозоны коагуляции без воздействия на эпидермис. Это приводит к сокращению соединительной ткани и созданию эффекта лифтинга.
Когда виден результат?
Окончательный результат становится заметен через 2-3 месяца. Повторная процедура имеет накопительный эффект, улучшая структуру коллагена и эластина.
SMAS-лифтинг, кажется, соединяет в себе эффективность, минимум ограничений и долгосрочный результат, что делает его привлекательным выбором для многих.
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