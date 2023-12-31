7 продуктов, которые продлят твой загар

В этом лете, несмотря на его серость, важно было ухаживать за кожей, и теперь делимся лайфхаками тем, кто хочет сохранить красивый загар. Добавление в рацион продуктов, богатых каротиноидами, поможет не только придать коже стойкий шоколадный оттенок, но и защитит ее от негативного воздействия солнечных лучей.
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Шпинат: Насыщен лютеином и зеаксантином, эти каротиноиды защищают клетки, формирующие пигмент, и способствуют более равномерному распределению пигмента в коже. Рекомендуется употребление 200-300 г шпината в день.
Морковь: Источник β-каротина, природного антиоксиданта, который уменьшает признаки старения и придает коже теплый оттенок. Достаточно употреблять одну среднюю морковь в день.
Авокадо: Богатый разнообразными питательными веществами, включая жирорастворимые витамины Е и А, способствует борьбе против повреждений кожи ультрафиолетом. Рекомендуется употребление не более одного авокадо в день.
Яйца: Аминокислота L-тирозин, содержащаяся в яйцах, способствует увеличению содержания пигмента в коже. Рекомендуется употребление 100 г яиц в день.
Брокколи: Обогащенная витамином С, брокколи поддерживает выработку коллагена, улучшая цвет и функции кожи.
Лосось атлантический: Богат омега-3 жирными кислотами и антиоксидантом астаксантином, помогает удерживать влагу в коже, улучшая ее состояние.
Томат: Содержащий ликопин, томат поглощает ультрафиолетовые лучи и может уменьшать интенсивность покраснения кожи после воздействия солнечного света.
Добавляя эти продукты в рацион, можно не только поддерживать стойкий загар, но и обеспечивать кожу дополнительной защитой от солнечных лучей.
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