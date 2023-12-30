3 лайфхака, чтобы не мыть голову каждый день

1:11 Your browser does not support the audio element. Красота

Посвящается тем, кто столкнулся с проблемой избыточного кожного сала при ежедневном мытье головы. Мы предлагаем несколько лайфхаков для решения этой проблемы, основываясь на понимании функции сальных желез в организме. Кожное сало играет важную роль в защите кожи от бактерий, формируя кислотную мантию. Следовательно, взаимодействие с кожным салом требует бережного подхода. Вот три неочевидных лайфхака:

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Используйте шампунь с деликатным составом: Агрессивные моющие средства могут вызывать усиленное выработку сала. Попробуйте перейти на шампуни с мягким составом, не содержащие агрессивных компонентов.

Включите пилинг в уход: Пилинги для кожи головы помогут избавиться от ороговевших частиц, улучшая проникновение активных ингредиентов шампуня.

Используйте кондиционер только на длине волос: Наносите кондиционер исключительно по длине волос, избегая кожи головы. Это предотвратит закупоривание волосяных луковиц и избыточное загрязнение кожи головы. Помните: шампунь для кожи головы, а кондиционер — для волос по длине.