3 лайфхака, чтобы не мыть голову каждый день

Посвящается тем, кто столкнулся с проблемой избыточного кожного сала при ежедневном мытье головы. Мы предлагаем несколько лайфхаков для решения этой проблемы, основываясь на понимании функции сальных желез в организме. Кожное сало играет важную роль в защите кожи от бактерий, формируя кислотную мантию. Следовательно, взаимодействие с кожным салом требует бережного подхода. Вот три неочевидных лайфхака:
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Используйте шампунь с деликатным составом: Агрессивные моющие средства могут вызывать усиленное выработку сала. Попробуйте перейти на шампуни с мягким составом, не содержащие агрессивных компонентов.
Включите пилинг в уход: Пилинги для кожи головы помогут избавиться от ороговевших частиц, улучшая проникновение активных ингредиентов шампуня.
Используйте кондиционер только на длине волос: Наносите кондиционер исключительно по длине волос, избегая кожи головы. Это предотвратит закупоривание волосяных луковиц и избыточное загрязнение кожи головы. Помните: шампунь для кожи головы, а кондиционер — для волос по длине.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ