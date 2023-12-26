Как восстановить сухие волосы: рекомендации трихолога и стилиста

1:32 Your browser does not support the audio element. Красота

Проблема сухости волос актуальна как в теплые, так и в холодные времена года. Эксперты подчеркивают, что основная причина этой проблемы заключается в неправильном уходе за волосами, не соответствующем их типу и потребностям кожи головы. Рекомендуется использовать подходящие средства для мойки волос, подбирая их в соответствии с типом волос и кожи. Температура воды и частота мытья также играют важную роль.

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Факторы, влияющие на сухость волос, включают дерматологические и трихологические проблемы, недостаток питательных веществ в организме, химическое и термическое воздействие, изменения с возрастом и внешние факторы, такие как солнце и мороз. Недостаток железа, витаминов группы B, неполноценная гидратация, а также воздействие химических процедур и средств также могут способствовать сухости волос.

Стратегии борьбы с сухостью волос включают использование термозащитных средств при использовании термоинструментов, ограничение температуры при их применении, защиту волос от холода и влажности внутри помещений. Домашний уход включает подбор средств для умывания и кондиционирования, регулярное применение увлажняющих масок, использование несмываемых средств ухода и термозащиты. Важно учитывать индивидуальные особенности волос и получать консультации специалистов для оптимального подбора средств ухода.



