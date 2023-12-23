5 неочевидных ошибок в использовании тканевой маски

1:41 Your browser does not support the audio element. Красота

Казалось бы, просто нанести тканевую маску и наслаждаться сияющей кожей. Но важно знать, как правильно использовать маску для видимых результатов. Вот несколько ошибок, которые стоит избегать:

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ошибка №1: Нанесение маски на неочищенную кожу лица

Прежде чем использовать тканевую маску, обязательно очистите кожу. Это может включать в себя умывание или дополнительный пилинг для улучшения эффективности маски.

Ошибка №2: Продолжительное ношение маски

Время, указанное на упаковке, обычно 15-20 минут. Превышение этого времени может вызвать обратный эффект, вытягивая влагу из кожи. Установите таймер, чтобы избежать переусердства.

Ошибка №3: Ежедневное использование маски

Тканевая маска — это дополнение к основному уходу, не предназначенное для ежедневного использования. Это средство быстрого ухода, которое помогает придать сияние, успокоить кожу и увлажнить ее. Использование ежедневно может привести к негативным последствиям.

Ошибка №4: Использование маски в движении

Использование маски во время работы за компьютером не рекомендуется. Маске лучше лежать в горизонтальном положении, чтобы избежать нежелательного тяжения кожи вниз.

Ошибка №5: Повторное использование маски

Тканевую маску следует использовать только один раз. После первого применения она может впитать бактерии и микроорганизмы, поэтому повторное использование может вызвать воспаления и негативные реакции кожи.