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Исследование ВШЭ: шестую часть жизни люди проводят за улучшением внешнего вида

1:37
Красота

Значительную часть нашей жизни мы расходуем на улучшение внешности. К такому выводу пришли российские исследователи.

Исследование ВШЭ: шестую часть жизни люди проводят за улучшением внешнего вида

Люди всегда ценили красоту и шли на многое для того, чтобы улучшить свой внешний вид. Международная команда исследователей во главе с учеными из Высшей школы экономики провела крупнейшее в истории изучение вопроса ухода человека за своей внешностью, которое затронуло свыше 93 тысяч человек. Оно показало, что люди во всём мире тратят, в среднем, четыре часа в день на собственную внешность.

"Нам удалось собрать данные почти по 100 тысячам человек в 93 странах мира, охватив различные возраста, уровень образования и дохода, — рассказал phys.org соавтор исследования Дмитрий Дубров из Центр социокультурных исследований ВШЭ. — Согласно эволюционной гипотезе, люди хотят хорошо выглядеть, чтобы повысить шансы на обретение подходящего партнёра. Опрос показал, что и мужчины, и женщины тратят около четырех часов в день на поведение, призванное повысить их физическую привлекательность".

Помимо собственно макияжа, ухода за волосами и выбора одежды такое поведение включает в себя заботу о гигиене тела, физические нагрузки или соблюдение определённой диеты ради улучшения внешнего вида. Здесь на первый план выходит именно внешность, а не здоровье. При этом пожилые люди расходуют на все эти дела столько же времени, сколько и молодые.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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