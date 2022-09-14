Стилист Минаева: "С годами не нужно выбирать короткие стрижки и светлые оттенки волос"

Часто мы хотим изменить что-то в своей внешности при помощи смены оттенка волос. Но каждый раз нас терзают сомнения и страхи, будет ли это хорошо, подойдет ли тот или иной цвет. Как это выяснить, разберёмся со стилистом, колористом, основателем и креативным директором салона красоты Stefani Натальей Минаевой.

Как выбрать оттенок волос

Самый важный момент, на который нужно ориентироваться в выборе цвета волос, — насколько свежо выглядят лицо и глаза. Глаза должны выглядеть ярко и притягивать взгляд. Не удивляйтесь, что это самый главный критерий правильно подобранного оттенка волос, ведь волосы — обрамление вашего лица, это "рамка", которая освежает и подчеркивает вашу индивидуальность и взгляд.

Чтобы понять, какой цвет волос вам подходит, не нужно наносить толстым слоем тональный крем, чтобы придать яркость и свежесть лицу и изменить оттенок кожи, не нужно делать профессиональный макияж, чтобы подчеркнуть черты лица. Если цвет волос подходит идеально, то утром, встав с постели, вы будете довольны своим отражением в зеркале. Вы можете подобрать любой оттенок помады и поэкспериментировать с макияжем, выделив глаза (смоки айс) или сделать акцент на ало-красные или бордовые губы.

Вам не нужно ломать голову над гардеробом и срочно менять цветовое направление одежды. Как правило, мы интуитивно подбираем те цвета в одежде, которые нам подходят (приходя в магазин, мы можем поменять одну вещь на другую и четко видим, насколько нам идёт тот или иной цвет). Но поменять с такой же скоростью цвет волос нет возможности, парики и фотошоп не отражают реального оттенка волос и не дают возможности определиться с цветом. Поэтому если смена оттенка волос не будет "тянуть" за собой смену гардероба, что очень сложно, то вы выбрали цвет волос правильно, возможно, не хватает каких-либо нюансов: немного теплее или холоднее, на тон светлее или темнее, ярче или рельефнее, но эти моменты должен решать уже ваш колорист.

Если, вам 40+, старайтесь придерживаться правила "натуральности цвета" в окрашивании. Желательно выбирать оттенки максимально натуральные. Для кого-то натуральный - темный, для кого-то - светлый или медовый. У всех цветотипов свое "натуральное".

Всем будет казаться, что у вас нет седых волос (даже если они появились), потому что ваши окружающие люди будут думать, что это ваш родной цвет.

20-30 лет назад в моде были яркие неестественные цвета: баклажан, малиновый, красный, иссиня-черный, холодный пепельный блондин. И если вы несёте этот тренд до сих пор, у окружающих будет невольный отсыл на 80 и 90-е. Таким образом, вы выдаёте свой возраст, даже если ваше лицо выглядит очень хорошо и ухожено. Вспомните женщин-парикмахеров с выжженными белыми волосами, неестественным начесом. Мода на "натуральность" больше никогда не уйдет. В тренде будут появляться и радикальные тона, но лучше оставить их 15-20-летним девушкам.

Цвет волос должен быть "практичным". Это значит, вам не нужно будет бежать в салон "сломя голову", чтобы срочно закрасить корни или сделать мелирование. Не должно быть четкой границы между вновь отросшими натуральными корнями и ранее окрашенными. Цвет не должен "выцветать" в неприятные жёлтые или зеленоватые тона. Правильный цвет волос не только идёт вам, но и не даёт нежелательных нюансов через 4 недели. Смотрится ухоженным, а не выцветшим.

Также есть расхожее мнение, что с годами нужно выбирать более короткие стрижки. Идея родилась еще в советское время, когда не было технологий окрашивания и большого количества оттенков. Брюнетки красили волосы в черные или каштановые тона, и эти цвета своей неестественностью придавали возраст и солидность, а стрижку выбирали практичную - чаще короткую, чтобы помыл и не надо сушить. Поэтому появилась идея о том, что с годами нужно светлее и короче. Если у вас красивые ухоженные волосы, цвет волос вам идёт, не надо следовать идее "короче и светлее", от этого вы не будете выглядеть моложе. Главное — дорогой, блестящий, удобный цвет волос, который максимально делает ваше лицо свежим, а глаза яркими и привлекательными.

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