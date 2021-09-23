О правильной ревизии летнего гардероба рассказала стилист

Специалисты объяснили, как сохранить лёгкие вещи и обувь до следующего лета. Необходимо избавиться от ненужного и по правилам сложить одежду.

Никакой свалки

По словам Ирины Цыпленковой, организатора пространства, надо изучить вещи на пятна и дырки. Лучше не отправлять одежду в мусорные баки, а сдать на переработку. Стилист Надежда Бойко сообщила, что многие бренды поощряют моду на разумное потребление, а потому принимают старые вещи на переработку. Клиент при этом получает скидку на новые покупки. Кроме того, по мнению специалиста, гардероб надо пересматривать каждый сезон.

Советы по хранению

Ирина Цыпленкова убеждена, что многие вещи можно носить в качестве первого слоя и во время холодов. Остальную одежду надо сложить в коробку или сумку. Важно, чтобы они закрывали ткань от пыли. Ещё можно купить вакуумные пакеты, которые займут меньше места.

"В идеале сезонную обувь хранить в коробках, потому что так она меньше пылится и не мнётся. Хранить обувь на открытых полках, где пыльно и сухой воздух, не стоит, так она может не только запылиться, но и покорёжиться", — добавила специалист, которую цитировали журналисты Москвы 24.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова призналась, что многие бренды предлагали ей носить их наряды, но она отказывалась, поскольку это неприемлемо из-за профессии. Политик добавила, что любит такие марки одежды, как "Акимбо" и "Елена Шипилова".

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