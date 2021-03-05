Специалисты Института дерматологии в Барселоне назвали компонент средств для лица, который необходим для улучшения состояния кожи. Речь идёт о ретиноле.
Благодаря своим свойствам он помогает избавиться от пигментных пятен, рубцов и прыщей. Кроме того, ретинол улучшает текстуру и внешний вид кожи, сообщает 20 minutos.
Также ретинол стимулирует выработку коллагена, который замедляет процессы старения кожи.
Учёные из Европейской академии дерматологии и венерологии отмечают эффективность ретинола в борьбе с целлюлитом.
Однако эксперты предупреждают о том, что у людей с чувствительной кожей использование косметических средств с ретинолом может вызвать покраснение или раздражение.
Для достижения эффективного результата лечение ретиноевой кислотой в более высоких концентрациях допустимо только после консультации со специалистом.
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