Эксперты раскрыли секрет густых волос

Огромную роль для поддержания здоровья волос как у женщин, так и у мужчин играет питание, сообщает The Sun.

Чтобы волосы были блестящими и увлажнёнными, в рацион необходимо включить зелень, нежирный белок, рыбу, яйца, шпинат, витамины А, В, Е. Также следует обратить внимание на фолиевую кислоту и кальций.

Безбелковая диета, курение и чрезмерное употребление алкоголя могут привести к выпадению волос.

Если данная проблема возникла у мужчины, то ему нужно пользоваться специальным шампунем с хорошим составом, который позволит увеличить густоту и объём волос.

Женщинам рекомендуется чаще стричься, так как это уменьшает количество секущихся кончиков волос. Также не стоит часто пользоваться плойками для выпрямления или завивки волос.

Что касается фена, то им лучше пользоваться на минимальной мощности.

Кроме того, важно регулярно тщательно расчёсывать волосы. Рост волос начинается с кожи, поэтому нужно отшелушивать её, используя для этого щётку или специальные массажные инструменты.