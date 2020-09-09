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Из-за некачественного филлера у Кена-Барби осталась дыра в подбородке

Красота

Скандально известный Родриго Алвес стал жертвой своего пристрастия к пластическим операциям. 

Из-за некачественного филлера у Кена-Барби осталась дыра в подбородке

Мужчина известен тем, что захотел кардинально изменить свой образ. Сначала он решил превратить себя в Живого Кена, но позднее начал воплощать женские образы, олицетворяющие Барби. Алвес перенёс почти сотню пластических операций.

Многие врачи уже отказываются его оперировать, так как неизвестно, как организм отреагирует на очередное хирургическое вмешательство. Но Алвеса это не останавливает. Для него даже не стало препятствием то, что после седьмой по счёту ринопластики его нос начал проваливаться.

Недавно мужчина решил посетить один из салонов красоты для наращивания ресниц. Там он увидел, как клиенткам делают инъекции филлеров для подбородка и тоже захотел попробовать эту процедуру.

Спустя несколько недель выяснилось, что в его подбородок попала инфекция, поэтому наполнители начали течь и образовалась дыра.

Также у Кена-Барби стали опухать ноги, куда он тоже решил вколоть филлеры.

Алвесу отказали в операции уже пять хирургов, они не знают, как исправить ситуацию. Тогда мужчина отправился в клинику в Турции. Смогут ли ему там помочь, пока неизвестно.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Живой Кен из Бразилии прошёл через операцию гастрошунтирования.

 

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