Живой Кен из Бразилии прошел через операцию гастрошунтирования

Родриго Алвес из Бразилии, с гордостью носящий титул живого Кена, перенес операцию по гастрошунтированию. Хирургическое вмешательство понадобилось ему, так как он стал стремительно набирать вес.

36-летняя телезвезда и герой из журналов светской хроники бразилец все еще не доволен своей фигурой. Родриго Алвес известен тем, что перенес 72 операции, на которые он потратил около миллиона долларов, чтобы стать живым Кеном - мужем знаменитой куклы Барби.

Многие считают его фриком, который выглядит очень неестественно, да еще и стал набирать лишние килограммы.

Для того чтобы избавиться с от 20 кг лишнего веса Родриго Алвес прошел через операцию гастрошунтирования, в процессе которой ему в желудок установили специальный надувной шар, что сократит его объем суточных калорий.

Живой Кен гордо рассказал, что его аппетит намного снизился, и он уже очень скоро готов поразить своих фанатов, которые отслеживают все изменения в его внешности.

Родриго намерен продолжить делать пластические операции, так как считает, что его внешность не совершенна.

Фото: youtube.com

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