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Дана Борисова очаровала поклонников своей внешностью

Красота
 
 
 
 
 
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💙😘😎Обожаю ,когда много съёмок 😄👏🏻Я люблю камеру ,люблю красивый макияж ,и ,главное ,люблю ,когда на площадке весело ,искренне и скандально 😄🤣 #пустьговорят #первыйканал .А ещё я АБСОЛЮТНО РАЗЛЮБИЛА ФОТОШОП 🙈,вот прямо аллергия на него .Пусть лучше морщинки ,бока и целлюлиты ,НО ЗАТО ЦЕПЛЯЕТ ВЗГЛЯД 👀 и есть что обсудить в Комментах 🚀💃Согласны ?Фото без ретуши ,просто научилась настраивать параметры на функции айфона ПОРТРЕТ ‼️ #довстречивэфире #люблю #данаборисова #ледисовершенство☂️

Дана Борисова очаровала поклонников своей внешностью

Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)31 Июл 2020 в 2:18 PDT

Внешность телеведущей Даны Борисовой часто становится объектом обсуждений.

Так, после карантина она набрала лишний вес. Тогда подписчики звезды принялись обсуждать, идёт ей полнота или нет.

Многие фолловерам не нравится макияж Даны. Она наносит плотный тон на лицо и красит губы, как в 2000-е.

Но, несмотря на критику, подписчики сходятся во мнении, что Дана Борисова — всё равно является примером для подражания, так как она смогла избавиться от серьёзной зависимости и сохранить свою красоту.

Недавно выяснилось, что Дана активно использует фильтры в Instagram. В реальной жизни женщина выглядит гораздо лучше.

Поклонники смогли убедиться в этом, когда фотографию с телеведущей опубликовала одна из поклонниц.

Благодаря лёгкому макияжу и отсутствию профессиональной укладки на снимке Дана выглядит моложе своих лет.

Многие пользователи написали, что телеведущая в чужом Instagram-аккаунте выглядит намного лучше, чем в своём собственном.

Ранее подписчики раскритиковали ноги 44-летней Даны Борисовой в мини-шортах.

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