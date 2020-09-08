Дана Борисова очаровала поклонников своей внешностью

Внешность телеведущей Даны Борисовой часто становится объектом обсуждений.

Так, после карантина она набрала лишний вес. Тогда подписчики звезды принялись обсуждать, идёт ей полнота или нет.

Многие фолловерам не нравится макияж Даны. Она наносит плотный тон на лицо и красит губы, как в 2000-е.

Но, несмотря на критику, подписчики сходятся во мнении, что Дана Борисова — всё равно является примером для подражания, так как она смогла избавиться от серьёзной зависимости и сохранить свою красоту.

Недавно выяснилось, что Дана активно использует фильтры в Instagram. В реальной жизни женщина выглядит гораздо лучше.

Поклонники смогли убедиться в этом, когда фотографию с телеведущей опубликовала одна из поклонниц.

Благодаря лёгкому макияжу и отсутствию профессиональной укладки на снимке Дана выглядит моложе своих лет.

Многие пользователи написали, что телеведущая в чужом Instagram-аккаунте выглядит намного лучше, чем в своём собственном.

Ранее подписчики раскритиковали ноги 44-летней Даны Борисовой в мини-шортах.