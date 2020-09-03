Спикер Пелоси посетила закрытый на карантин салон красоты

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила один из салонов красоты, расположенный в Сан-Франциско, без защитной маски, тем самым нарушив введённые из-за пандемии коронавируса правила.

Видеозапись с камер наблюдения, сделанная 31 августа, продемонстрировал телеканал Fox News.

Салоны красоты в Сан-Франциско были открыли 1 сентября. Клиентов обслуживают только на открытом воздухе, многие услуги пока недоступны.

Американский президент Дональд Трамп, комментируя поступок Пелоси, заявил, что она "сумасшедшая".

Хозяйка салона Эрика Киус сообщила представителям СМИ, что у неё работают независимые стилисты, которые снимают помещение. Один из них предупредил её о том, что Пелоси записалась на стрижку.

Киус подчеркнула, что не верит в то, что Пелоси пришла без маски.

В офисе политика отметили, что спикер всегда носит маску и выполняет все введённые требования.

"Спикер выполнила правила, представленные ей этим учреждением", — заявил Хэммилл.

Пелоси неоднократно обращалась к жителям США с просьбой носить маски и соблюдать все меры по борьбе с COVID-19.