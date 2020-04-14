Салоны красоты Ростовской области просят разрешить им работать

В Ростовской области владельцы официально зарегистрированных салонов красоты обратились к губернатору с просьбой разрешить им работать в период самоизоляции. Они разместили петицию на сайте change.org.

Авторы документа согласны со всеми принятыми мерами, направленными на борьбу с распространением коронавируса.

"Официальные салоны красоты работают в соответствии с требованиями СанПиН и готовы обеспечить безопасность получения бытовых услуг населением", — сообщается в петиции.

Также в петиции отмечается, что во многих салонах красоты есть кабинетная система обслуживания, благодаря чему можно минимизировать контакт клиентов, чтобы снизить возможные риски. А вот мастера, которые работают частным образом, не могут гарантировать соблюдение санитарных норм. В текущей же ситуации, когда салоны красоты не работают, многие клиенты вынуждены обращаться именно к этим специалистам.

Кроме того, авторы петиции заявляют, что предприятия, работающие в индустрии красоты, имеют запас дезинфицирующих средств, а также всех необходимых средств защиты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что парикмахеры Екатеринбурга просят разрешить им работать.