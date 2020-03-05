Дерматологи объяснили, почему опасно выдавливать прыщи

Акне представляет собой воспаление сальных желез и волосяных фолликулов. Соответственно, при данном заболевании у человека на лице появляются прыщи и угри.

Почему не стоит выдавливать прыщи?

Принято считать, что прыщи — несерьезная проблема, поэтому люди просто их выдавливают. Однако медики не советуют этого делать, так как акне могут быть вызваны различными факторами, к числу которых относятся:

гормональные сбои;

стрессы;

нарушения работы иммунной системы;

нарушения работы ЖКТ.

Поэтому для того чтобы выяснить причину появления прыщей нужно обратиться к дерматологу. Заниматься самолечением не стоит. Опасность кроется и в широко распространенных сегодня кремах и лосьонах для борьбы с прыщами и угрями, некоторые из них могут стать причиной аллергии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, от какой еды появляются прыщи.