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Источник Правда.Ру

Поклонники не узнали Таисию Повалий на новом фото

Красота

Народная артистка Украины Таисия Повалий, которая в настоящее время живет и работает в России, недавно выложила в своем Instagram фотографию, которую раскритиковали ее подписчики.

Таисия Повалий удивила своим неестественным лицом

Фанаты обратили внимание, что у певицы пухлые губы, кожа неестественно натянута, морщин почти нет и белоснежная улыбка. Поклонники признаются, что с трудом узнали в ней знаменитую певицу.

"Как из мультика — неестественно. От Таисии ничего нет на этом фото",  — пишут поклонники в комментариях к фото.

Подписчики рекомендовали Таисии Повалий не увлекаться "уколами красоты", так как сейчас модно выглядеть естественно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что поклонники перепутали на фото Королёву с Темниковой.

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