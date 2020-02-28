48-летняя Лера Кудрявцева раскрыла секрет своей красоты

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла количество сделанных ею пластических операций.

Без "кусков резины" в теле гораздо лучше

48-летняя теледива заявила, что она не боится стареть. Недавно у Кудрявцевой была операция, в ходе которой ей удалили импланты из груди.

Она сообщила, что не делала никаких операций, кроме увеличения груди.

Лера Кудрявцева призналась, что без "кусков резины" в теле чувствует себя гораздо лучше. Она убеждена, что различного рода вмешательства в организм представляют собой опасность для здоровья. Знаменитость считает, что красота дана природой.

Секретом своей внешности она назвала удачный макияж.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 68-летняя Бонни Тайлер призналась, что делает ботокс.