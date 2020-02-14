Бонни Тайлер призналась, что делает "уколы красоты"

Известная британская певица Бонни Тайлер в эфире шоу "Вечерний Ургант" призналась в том, что она делает "уколы красоты".

Ведущего поразила такое заявление. По мнению Ивана Урганта, откровенность Тайлер должна стать примером для звёзд российского шоу-бизнеса.

Разговор со звездой начался с вопроса о возрасте. 68-летняя Бонни Тайлер сказала, что она уже 48 лет состоит в браке и пошутила, что выходила замуж, когда Ургант был еще ребенком (она ошиблась, так как тогда 41-й летний ведущий еще даже не родился).

Бонни Тайлер - первая звезда, которая в эфире шоу Урганта рассказала об уколах красоты

Потом Тайлер призналась, что пользуется услугами косметолога и делает инъекции ботокса. Ургант заявил, что она первая звезда, которая в эфире его шоу призналась в этом.

Ведущий рассказал, что российские звезды, которые пользуются услугами косметологов, стараются это скрывать.

"У нас большое количество звезд приходит. На лицах некоторых просто уже нет живого места, а они говорят, что ничего не делали", — сообщил Ургант в разговоре с певицей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России приостановлена продажа "укола красоты".