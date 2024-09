Впервые в мире: уникальная операция носорогу в Британии

Как в Британии спасли южного белого носорога с переломом

В Великобритании, в сафари-парке Ноусли, самка южного белого носорога по имени Амара, родившаяся в 2022 году, оказалась перед серьёзным испытанием. Её хромота на переднюю правую ногу, несмотря на продолжительное лечение и отдых, не улучшалась. После тщательных обследований ветеринары обнаружили редкий перелом локтевой кости, требующий хирургического вмешательства.

Фото: www.flickr.com by Деннис Джарвис из Галифакса, Канада, CC BY-SA 2.0

Этот случай оказался настолько уникальным, что специалисты не нашли аналогов. В поисках решения они обратились к опыту лечения лошадей и разработали уникальный план операции. В ходе сложной пятичасовой процедуры носорогу была наложена гипсовая повязка, а само вмешательство стало первой подобной операцией в мировой практике.

После операции Амара оставалась под постоянным присмотром своей матери и сотрудников сафари-парка. Спустя 27 недель, когда гипс был снят, носорогу разрешили присоединиться к остальной группе животных. Ветеринары надеются, что полученные знания пригодятся в будущем при лечении диких животных с подобными травмами.

Уточнения

Носоро́говые или носоро́ги (лат. Rhinocerotidae) — семейство непарнокопытных млекопитающих из надсемейства носорогобразных, содержащее пять современных видов, распространённых в Африке и Азии.





Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Соединённое Королевство включает в себя остров Великобритания, северо-восточную часть острова Ирландия и множество более мелких Британских островов. Северная Ирландия имеет сухопутную границу с Республикой Ирландия; в остальном, Великобритания окружена Атлантическим океаном, Северным морем, Ла-Маншем, Кельтским морем и Ирландским морем.



