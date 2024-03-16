Нашёлся дед-путешественник, который любит путешествовать тайком

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Нашёлся московский пенсионер, пропавший по дороге в МФЦ

1:04
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Телеграмм-канал SHOT опубликовал историю пропажи и счастливого обретения престарелого пенсионера, любящего путешествия без предупреждения родственников.

Нашёлся московский пенсионер, пропавший по дороге в МФЦ
Фото: Wikipedia by Riceplusrice is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сын 89-летнего пенсионера из Москвы Аркадия Ивановича забил тревогу после того, как не обнаружил отца в своей квартире после его похода в МФЦ. Аркадий Иванович сказал сыну, что пойдёт до ближайшего МФЦ и исчез. Константин, сын пенсионера, не дождался его и вечером забил тревогу, тем более, что телефон старичка был отключён. Были проведены поиски в Москве, но результатов они не дали.

Дед нашёлся в Белоруссии. Он уехал туда на отдых, вполне осознанно: при нём были паспорта: российский и заграничный, он прекрасно отдавал отчёт в своих действиях. Ранее уже пенсионер удивлял своих близких неожиданными вояжами: так он сказал близким, что едет в Казань, а сам слетал на отдых в Дубай.

По-видимому поведение пожилого москвича объясняется не его деменцией, а сложными отношениями с родственниками.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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