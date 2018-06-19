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Рассекречено: страшный Стэндфордский эксперимент был инсценировкой

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Знаменитый эксперимент был проведен в 1971 в Стэндфордском университете американским психологом Филиппом Зимбардо. Основными целями эксперимента было исследование того, как человек ведет себя в рамках ограничения его свободы и как условия тюремной жизни влияют на его психологическое состояние.

Рассекречено: страшный Стэндфордский эксперимент был инсценировкой. 388365.jpeg
Фото: flickr.com

Суть эксперимента состояла в следующем. В подвале университета обустроили "тюрьму". Принявшие на себя роль охранников и заключенных добровольцы жили прямо там. Вопреки ожиданиям, участники эксперимента очень быстро вжились в свои роли. Несколько раз возникали ситуации, опасные для жизни и безопасности добровольцев. Отмечается, что у каждого третьего "надзирателя" проявились серьезные садистские наклонности. Эксперимент пришлось в срочном порядке прекратить.

Филипп Зимбардо сделал следующий вывод из эксперимента — по его мнению, при определенных стечениях обстоятельств, садистом может стать каждый из нас.

Одной из ключевых причин прекращения эксперимента стал психоз студента Дугласа Корпи. Спустя всего 36 часов после начала эксперимента молодой человек принялся кричать, что он больше не может выдерживать давление, что он горит изнутри и принялся вымаливать разрешение покинуть помещение.

Но вот только американский писатель Бен Блум заявляет, что все это было подстроено. Ссылается Блум, ни много ни мало, на слова самого Дугласа Корпи. По словам бывшего студента, он согласился на этот эксперимент лишь потому, что в замкнутом помещении ничего не отвлекало от учебы. Но когда расхрабрившиеся "надзиратели" отняли у него учебники, Корпи решил инсценировать психоз и покинуть исследование.

Как оказалось позже, Зимбардо продумал целый алгоритм действий для "надзирателей", что, конечно же, ставит под большой вопрос объективность исследования. Стоит отметить, что подобный эксперимент провели британские психологи. Разница заключалась лишь в том, что они, в отличие от Зимбардо, не давали "охранникам" никаких конкретных указаний. Результаты их исследования оказались совершенно иными: никто не проявлял агрессии и исследование от начала до конца прошло спокойно.

Но Зимбардо вдруг начал делать все возможное, чтобы помешать британским коллегам опубликовать свои исследования. По их словам, в итоге все упиралось не в науку, а в чистый коммерческий интерес — Зимбардо мечтал тогда о голливудской экранизации его эксперимента.

Писатель Бен Блум, взявшийся рассказать правду о Стэндфордском эксперименте, формулирует мысль о том, почему же несмотря на все эти пробелы и недочеты в эксперименте, он так популярен. Возможно, считает писатель, все дело в том, что он в некоем роде снимает с людей ответственность — мол, мы всегда жертвы обстоятельств, и можем быть как плохими, так и хорошими. В зависимости от того, что происходит вокруг нас.

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Темы ученые тюрьма психиатрия эксперимент университет Стэндфордский эксперимент Стэндфордский университет
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