В Помпеях на древней фреске обнаружили нечто похожее на пиццу

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Более двух веков археологи занимаются раскопками в Помпеях, открывая удивительные тайны древнего общества. От одежды до кухонной утвари, от архитектуры домов до кулинарных предпочтений жителей — все это становится ясным благодаря этим раскопкам, сообщает travelask.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Следы Древней Римской кухни находят своё отражение на фресках. Однако интерес вызывает фреска с изображением блюда, похожего на пиццу. На первый взгляд, это может показаться пиццей, но на самом деле, это аналогичное блюдо древних времен.

Древнеримская "пицца" не имела тех ингредиентов, что мы привыкли видеть в современной пицце. Томаты пришли в Европу значительно позже, так как они были открыты в Америке. Также отсутствовала моцарелла, которая стала одним из ключевых компонентов пиццы. Так что настоящая история фрески не такая, как мы думали.

Сегодня мы можем увидеть на фреске нечто, напоминающее современную пиццу, но это была фокачча - разновидность лепешки. В те времена она украшалась финиками, гранатом и различными специями, а возможно, даже соусом песто. Вкусовые предпочтения эпохи остались для нас тайной, но сходство заметно.

Фокачча была доступна бедным жителям Древнего Рима. Однако с течением времени, она также стала популярна у богатых патрициев. Фреска с пиццей на подносе из серебра свидетельствует о том, как эта скромная еда превратилась в деликатес для высшего общества.

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